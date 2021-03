Van Nistelrooy asegura que Ferguson le impidió ganar un título de goleo

El ex delantero Ruud Van Nistelrooy declaró que en algún momento Alex Ferguson le impidió ganar el título de goleo en la Premier League.

Ruud Van Nistelrooy dejó huella durante su estancia en el Manchester United; sus 150 goles en 219 partidos lo ubican como un emblemático en Old Traford, siendo Alex Ferguson el principal impulsor de su talento.

Sin embargo, no todo fue bueno para Van Nistelrooy, quien aseguró que en la temporada 2001-2002, el entrenador le impido ganar el título de goleo de la Premier, pues decidió no alinearlo en el último partido de la temporada.

«En mi primera temporada competí por el título de goleo, pero Ferguson me dejó fuera el ultimo partido. Me dijo, «estas compitiendo por el título, pero nosotros no ganamos ningún trofeo. Estás fuera». Me dejó en la banca y no me dio ninguna esperanza de entrar», declaró en entrevista para Rio Ferdinand Presents FIVE.

El goleador holandés llegó al Manchester United en el 2001, y en su primera temporada no ganó ningún título con el equipo, siendo hasta la siguiente temporada cuando los Red devils se llevaron el título de la Premier League y Van Nistelrooy el campeonato de goleo.

«El entrenador era claro, cuando decía algo era claro. Esta sentado en las gradas, revisando si Henry había anotado. Creo que estábamos empatados antes del partido y tenía la esperanza de que no marcara. Por supuesto que marcó y creo que el entrenador estaba feliz con ello», sentenció.