Vidente asegura que Cristiano Ronaldo le es infiel a Georgina

Mhoni Vidente, una reconocida astrologa cubana, aseguró que Cristiano Ronaldo le es infiel a Georgina Rodríguez, quien es la madre de dos hijos del astro futbolista portugués.

Vidente aseguró que CR7 será nuevamente papá para este año; sin embargo, lo más cumbre de todo es que Georgina estaría al tanto de un “romance” de Cristiano con un futbolista italiano.

Actualmente Georgina y Ronaldo tienen casi cinco años desde que se conocieron. En ese momento, el luso jugaba para el Real Madrid y la conoció en la capital de España.

«Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, admitió Georgina en una entrevista para Grazia.