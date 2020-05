David Villa recordó algunos momentos de su carrera y reconoció que le habría gustado jugar en la Premier League, además, destacó a Carles Puyol como el defensa más difícil al que se enfrentó.

Villa, máximo goleador de la historia de la Selección Española, reconoció que el ex defensa del Barcelona, con el que también compartió vestuario, fue su contrincante más fuerte sobre un terreno de juego.

«He tenido grandes defensas como rivales. El que me puso las cosas más difíciles fue Puyol. Cuando tenía que jugar contra él, estaba muy inquieto. No sólo era muy bueno… sus condiciones restaban mucho las mías. Un central más alto o más lento se me daba mejor. Sin embargo, Puyol tenía unas condiciones que chocaban con las mías», dijo el delantero asturiano a través de Instagram en un directo en la cuenta del Queensboro.

A Villa, según reconoció, le habría gustado probar la Premier League, una competición que no pudo disputar tras jugar en LaLiga, en la australiana, en la japonesa y en la estadounidense. Sobre todo, en equipos como el Manchester City o el Chelsea, donde tiene a muchos amigos.

«Tuve alguna oportunidad de ir, pero fui por otra dirección. City, obviamente, está Silva, el staff del Barcelona… Tengo amigos allí, como en el Chelsea», explicó.