A Cristiano Ronaldo lo ven más cerca del Sporting que del United o Madrid

Cristiano Ronaldo no tiene para nada claro su futuro, pues no querría dejar la Juventus, pero la actualidad bianconeri no es la mejor y esto lo haría marcharse, pero no al Madrid ni al United.

El luso es de los delanteros con más hambre en el fútbol europeo sin importar su edad, pero le preocupa su futuro más cercano debido a que la Vecchia Signora todavía no asegura su boleto a la Champions 2021-22, algo que lo haría salir de Italia.

Sin embargo, desde el país de ‘la bota’ el periodista de ‘Sport Mediaset’, Claudio Raimondi, aseguró en el programa ‘Pressing’ que el portugués sí querría cumplir su contrato, que culmina en 2022.

La misma fuente señaló que no es viable un regreso al Real Madrid, como ya lo aseguró su presidente Florentino Pérez, mientras que los ‘Reds Devils’ no tienen la solidez financiera para tal operación, por lo que no hay condiciones para que CR7 se vaya de Turín, tanto por motivos personales como relacionados con sus patrocinantes.

Por esto motivo, Raimondi confirmó que, gracias a su información de primera mano, puede informar que la intención de Cristiano Ronaldo es terminar su paso por la Juventus y jugar dos años en el Sporting Club de Portugal.

Vale recordar que el club de Lisboa fue el primer conjunto profesional del atacante, con el que estuvo por poco más de dos años. De ahí fue traspasado al Manchester United y de ahí, en el 2009, al Real Madrid.