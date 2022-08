¿A dónde se va? Galtier le abre la puerta de salida a Neymar

Christophe Galtier, entrenador del PSG, no descarta la posible marcha de Neymar, a pesar de estar contento con su rendimiento, y niega roces entre el astro brasileño y Kylian Mbappé por el lanzamiento de los penaltis.

«El mercado siempre depara sorpresas, muchas sorpresas. Pero no he escuchado a Ney decir que se quiera ir. Trabaja bien, tiene un buen rendimiento y no me parece que sea un jugador que esté esperando algo. Pero el mercado (de fichajes) es el mercado», señaló este viernes Galtier.

😳GALTIER NO DESCARTA una SALIDA de NEYMAR 🚪El técnico del PSG no ha cerrado la puerta. Ahora en #JUGONES. pic.twitter.com/c4TrxWk1oP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2022

En conferencia de prensa, el técnico francés también negó fricciones entre Mbappé y Neymar sobre quién tenía que lanzar un penalti decretado el pasado fin de semana ante el Montpellier.