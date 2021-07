¿A dónde se va? Mallorca inicia la pretemporada sin Luka Romero

El Mallorca iniciará la pretemporada este lunes con al menos 30 jugadores entre el primer equipo y la filial, con la notable ausencia del nacido en Durango Luka Romero.

En la lista de citados no está el joven de 16 años quien sigue sin firmar su primer contrato profesional con los bermellones y que podría haber llegado a un acuerdo con la Lazio.

Lazio have reached an agreement with Mallorca to sign Luka Romero, deal almost done. 🔵 #Lazio

