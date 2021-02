A Donnarumma lo miran con grandes ojos desde la Premier

Dicen que los rumores solo rumores son, sin embargo, hay ciertos movimientos que se podrían concretar en cualquier momento, como lo es el de la posible llegada de Gianluigi Donnarumma al Mancheste United.

Tal como reseña el diario británico The Sun, las negociaciones de renovación entre el portero italiano y el Milan está en punto muerto; y aunque todavía hay tiempo para convencerlo de que se quede, los Red Devils están insistiendo en llevárselo.

Man Utd ‘identify new long-term keeper’ as Solskjaer looks to axe either De Gea or Henderson https://t.co/mizzp318pk

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 22, 2021