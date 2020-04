Marcelo Bielsa dejó huella en todos los clubes por los que pasó, y el Athletic de Bilbao es uno de ellos.

El jugador bilbaino Oscar de Marcos aseguró que tiene al técnico argentino «en un altar» porque de él aprendió «muchos valores, muchas cosas de la vida y muchos pequeños gestos».

Bielsa entrenó al Athletic desde julio de 2011 a junio de 2013 y fue decisivo en la carrera de De Marcos, según expresó el jugador en una rueda de prensa virtual, en la que contestó a las preguntas de los aficionados y periodistas.

«Además de lo que me dio deportivamente, que también, valoro muchísimas cosas. Le tengo en un altar».

Además, le agradeció por ser el único entrenador que le hiciese jugar «en la posición que mejor iba a mis características».

«Bielsa jugaba con dos medias puntas y ningún entrenador juega con ese esquema, Ernesto (Valverde) pasó a dos medio centros y un media punta, tuve la opción de jugar de media punta, sobre todo el primer año, pero quizás me movía demasiado de esa zona. Quizás perdía el sitio y por eso igual me movieron al lateral», explicó su reconversión de jugador de ataque a defensa.

«Hay que ir adaptándose. Con el tiempo me he dado cuenta de que puede que no sea nada, pero también que puedo jugar de todo», apuntó.