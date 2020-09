A Messi le habrían colocado esta condición para salir libre del Barcelona

El Barcelona tiene claro que no quiere dejar ir sin costo a Lionel Messi pese a que este ya tiene tomada la decisión, pero tendría la única manera de dejarlo ir libre.

Y es que de acuerdo a ESPN, el conjunto blaugrana consideraría dejarlo ir sin ingresar un solo euro por su carta pero que el argentino no vea ni un solo minuto en la venidera temporada, ni entrene y tampoco cobre un euro con su posible nuevo club.

Con esto, la pulga podría comenzar a negociar o firmar con el equipo que ya tenga decidido a partir de junio de 2021 y así comenzar a jugar desde mitad de campaña hasta el verano del siguiente año.

Sin embargo, el entorno del jugador tomó con humor este supuesto planteamiento de la institución, pues no se plantea estar durante una temporada sin competir y de aceptar finalmente le estaría dando la razón a la directiva en lo que a las fechas se refiere.

El conjunto catalán quiere que esto ocurra en el peor de los casos para no romper el contrato, no dejar de ingresar capital y además, para no darle posibilidades al ’10’ de ir a otro equipo.

Pero de no acordar, el Barcelona se seguirá aferrando a la cláusula de rescisión que presenta el contrato de Messi y dejarlo partir solo si se pagan los 700 millones de euros que se estipula en el contrato.

Fuente: ESPN.