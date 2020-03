Abogado de Ronaldinho sobre el exjugador: «Es un tonto»

Adolfo Marín, representante legal de Ronaldinho, se refirió al delito que cometió el exjugador brasileño asegurando que sucedió porque este no conocía que eran documentos falsos, argumento con el que han armado la estrategia para defender al astro sudamericano, poniendo en tela de juicio su inteligencia.

“La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto”, declaró Marín a medios brasileños.

Actualmente los hermanos Assis Moreira se encuentran en prisión preventiva, debido al riesgo de fuga, tras haber sido detenidos por la posesión de documentos alterados en su ingreso a Paraguay.

Ahora, ambos se enfrentan a un máximo de seis meses de prisión preventiva a falta de conocer la sentencia definitiva.