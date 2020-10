Adama Traoré reconoció públicamente sobre uno de sus «secretos» del que más se hablaba, impregnar su cuerpo en aceite para dificultar los agarrones de los rivales y explotar más su velocidad.

En rueda de prensa luego del partido ante la selección de Portugal, donde hizo su debut con España, el atacante de Wolves y compañero de Raúl Jiménez mencionó que esta técnia la ayuda en varias facetas de los partidos.

«El aceite era un secreto que ya todo el mundo conoce (…) Por el tema de problemas de hombro y por las faltas que me hacen al intentar agarrarme, me ayuda a que no puedan hacerlo y también a evitar lesiones».