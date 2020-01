Adama Traore: «Yo sé que es difícil de creer pero no hago pesas» (Video)

Adama Traore se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que todos estaban hablando de cómo se había transformado su físico desde que llegó a Inglaterra. Por ese motivo salió explicar cómo se dio ese cambio en su cuerpo, con una justificación muy curiosa.

«No hago pesas. Yo sé que es difícil de creer, pero no hago pesas. Es genética», señaló el delantero en el programa Jugones. Y remarcó: «Estoy bastante grande para ser futbolista. Hago ejercicios, pero no tanto volumen porque me pongo grande muy rápido».

Uno de los secretos de Traore para crecer tanto fue el entrenamiento que realizó junto con Global Performance, un centro de Alto Rendimiento Deportivo ubicado en Barcelona. La misma empresa especializada compartió imágenes del ex culé trabajando, en donde demuestra su impresionante fuerza.

Más allá de su físico, Adama fue hace unos días vinculado con el Real Madrid y contó si aceptaría una oferta aunque tenga pasado en el Barsa. «Si tengo que ir al Madrid, me iré», avisó. Y se expresó sobre su salida del club catalán: «Hubo un malentendido con el Barcelona. Mi salida no fue la mejor, pero me guardo esa historia para mí».