Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembelé, aseguró este martes que las amenazas del Barcelona contra el jugador francés -de no jugar más si no renueva su contrato- no funcionan, por lo que acusó a los dirigentes culés de «perder» al jugador «ellos mismos».

En declaraciones a la radio RMC Sport, el representante a la que también señaló que si apartan al jugador del equipo «sería ilegal» y que defenderían sus derechos.

Además, Sissoko reconoció que sus demandas económicas, que pasan por una prima de renovación de 45 millones de dólares, son «exigentes», pero aseguró que «las decisiones de carrera de Dembelé no están dictadas por el dinero, porque en ese caso no estaría en el Barcelona«.

