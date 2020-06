Javier Aguirre, entrenador del Leganés, habló sobre la expulsión que sufrió en el tramo final del duelo contra el Barcelona disputado en el Camp Nou por ‘imitar el silbido arbitral’.

«Yo tengo 40 años de profesional en los campos, como jugador, ayudante de entrenador y entrenador. Soy de hablar y de silbar mucho. Lo he hecho toda mi vida. Lo seguiré haciendo. El árbitro consideró que le afectaba en el 95′. Y me echó. El acta que hubo una advertencia y ya está. Yo no recuerdo haber sido advertido… pero tampoco me importa. Yo seguiré haciendo mi trabajo lo mejor que pueda. Cuando vea alguna injusticia, la manifestaré», dijo.

«Hay jugadores que silban muchísimo y el que está abajo lo sabe. Los hay que gritan, que fingen, o que en el área, hemos visto, que te ponen un brazo en el hombro y te tocas la cara. Bueno… eso es la labor del árbitro. No la apruebo, ni desapruebo. La respeto. Si él cree que silbarle a mis jugadores era motivo suficiente para irme a la ducha, ya está. Se acabó. Asumir el castigo, que es un partido, y mirar para adelante», agregó.