Cada Mundial deja situaciones que serán recordadas en todo momento. Para la selección mexicana, y específicamente para el entrenador Javier Aguirre, esa situación fue la que vivió con Italia en el 2002.

Para la Copa del Mundo de Corea-Japón, México se enfrentó a su similar italiana en el último partido de la Fase de Grupos, donde quedaron empatados a uno.

Aguirre, quien era el seleccionador del Tri para ese momento, contó en Azteca Deportes, que la Italia dirigida por Giovanni Trapattoni se burló de ellos.

«En ese partido jugamos bien. Teníamos dos triunfos y eso hace llevar seis, con un pie y medio en otra fase. Jugamos bien al futbol y con mucha personalidad», inició la historia.

«A mí me dio mucha rabia. Íbamos en el túnel hacia el campo, me eché mi rezo, y veo al final, no recuerdo si inició o no Totti y el entrenador, y veían a los mexicanos y se reían, era mi sensación; me dio rabia y les dije que les íbamos a partir la madre, porque no me gustó el gesto. Y en el minuto 80 cuando nos empatan, Trapattoni empieza a decirles a mis jugadores que ya pararan, que ya no corrieran, y yo decía: ‘ahora te ríes cabrón y nos pides el empate'», contó el ‘Vasco’.