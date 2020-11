Ajax de Edson Álvarez registró 11 casos positivos por Coronavirus

El Ajax ha sufrido una baja considerable antes de su partido por Champions contra el Midtjylland debido a que registró 11 casos positivos por Coronavirus.

El medio neerlandés AD, reveló algunos de los nombres que no podrán ser parte del duelo de este martes, como los porteros André Onana y Maarten Stekelemburg. De igual manera tampoco estarán Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad y el capitán Dusan Tadic.

Sin embargo, el mismo club de Ámsterdam informó que viajarán con 17 futbolistas a Dinamarca y que en primeras instancias el encuentro se realizará con normalidad.

De igual manera, presuntamente los 17 jugadores que viajarán se encuentran libres del virus, aunque los mencionados anteriormente, excepto Stekelemburg, jugaron el partido del fin de semana por la Eredivisie contra el Fortuna Sittard.

Y siguiendo con los 17 elementos, la lista del entrenador Erik Ten Hag será la siguiente: Kjell Scherpen, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolas Tagliafico, Sean Klaiber, Jurrien Timber, el mexicano Edson Álvarez, Jurgen Ekkelenkamp, David Neres, Antony, Quincy Promes, Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey y Victor Jensen.

Only 17 players will travel to Denmark for the @ChampionsLeague game vs @fcmidtjylland 📃#UCL #midaja

— AFC Ajax (@AFCAjax) November 2, 2020