¿Al Barça? Laporta se reúne con el agente de Cristiano Ronaldo

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no descartó la posibilidad de contratar al delantero portugués Cristiano Ronaldo tras admitir que tuvo una reunión con su representante, Jorge Mendes.

Laporta, principal directivo del cuadro culé, respondió a diversos medios de comunicación tras la presentación de Franck Kessie.

“Es cierto que cené con él (agente de Cristiano), pero no puedo descartar a nadie, eso no aporta nada a nuestros intereses. No concretaré lo que me ofreció Mendes, siempre es interesante hablar con él porque te sitúa en cómo está el mercado”, comentó Joan sobre la posible contratación de CR7.