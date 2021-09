Al Barcelona le sobraron ocho mil entradas para la Champions

Se terminó el tiempo para pedir boletos para el primer partido del Barcelona por la Champions League 21-22. En total, han sido 31.213 abonados culés los que pidieron una plaza.

Dicho monto es una cantidad que ni el mismo cuadro azulgrana esperaba, pues podía vender prácticamente 40 mil entradas después de que las autoridades locales le hayan permitido colocar a la venta el 40% de las localidades disponibles.

El equipo blaugrana incluso informó que, en el caso de que hubiera más solicitudes que tickets disponibles, se iba a realizar un sorteo para que los vencedores pudieran disfrutar del cotejo ante el Bayern de Múnich en el Camp Nou.

Sin embargo, esto último no ha hecho falta. Y es que los mismos socios no llegaron a cubrir el cupo de boletos a la venta debido a que cerca de ocho mil se quedaron en la taquilla. La razón principal sería que la afición no termina de volver a enamorarse al equipo para ir al estadio.