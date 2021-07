Al Inter de Milán le ofrecen a un delantero del Real Madrid

El Inter de Milán no está en busca de un delantero, pues con Lukaku, Martínez y en ocasiones Sánchez parecen tener la posición cubierta pese a que les han ofrecido a un delantero del Real Madrid.

Y es que de acuerdo con ‘Tuttosport’, el agente de Luka Jovic lo habría ofrecido nuevamente al conjunto nerazzurri, pues su futuro no parece pintar de blanco pese a que sea el dueño de su ficha. El atacante es una duda para Carlo Ancelotti, pero se encuentra más cerca de la puerta de salida y por eso tiene varios interesados como la Sampdoria, el Genoa y el Eintracht Frankfurt, donde jugó la campaña pasada.

El ofrecimiento ya había ocurrido hace unos meses y la posición del cuadro lombardo no ha cambiado. La directiva no está interesada en él especialmente, posiblemente porque no ha brillado desde que llegó al conjunto blanco. Además, no tiene nada de experiencia en la ‘Serie A’, una liga a la que tendrá que adaptarse.

La idea de la cúpula merengue es que se luzca en los primeros partidos en que participe, sean amistosos u oficiales, para llamar la atención de sus pretendientes, que se más se congreguen o que quienes ya sondean su fichaje se lancen y hagan una oferta. Con respecto a esto, ‘AS’ informó que el candidato favorito del Madrid es el Eintracht.

Pero no ha colobarado, por ahora, con la idea de la directiva, pues en el partido contra el Rangers, con derrota 2-1, no brilló demasiado y fue uno de los más flojos incluso partiendo de titular, tanto que fue sustituido.