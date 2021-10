¿Al Real Madrid? Salah habló sobre su posible salida del Liverpool

El delantero Mohamed Salah habló sobre los rumores de una posible salida del Liverpool y sentenció que le gustaría jugar en el club inglés durante toda su carrera, aunque reconoce que eso no depende totalmente de él.

«Si me preguntas, me gustaría quedarme aquí hasta el último día de mi carrera deportiva, pero no puedo decir más, no está en mis manos. Depende de lo que quiera el club, no yo».

Salah habló sobre su renovación: «No depende de mí (…), no me veo jamás jugando contra Liverpool, y es lo que me pone más triste». La directiva tiene que hacer algo. Perderlo sería catastrófico. Ha dicho que lo pone TRISTE todo esto. Es increíble. pic.twitter.com/8TA9iOsAoH — Liverpool FC (@LFCEspanol) October 22, 2021

En declaraciones a Sky Sport, el egipcio se visualizó fuera del cuadro Red y reconoció que no es algo que le guste mucho. «Ahora mismo no puedo imaginarme jugando contra el Liverpool. Es algo que me pondría triste. Sería duro. Prefiero no hablar de ello«, dijo.

Salah sumaa nueve partidos seguidos marcando, pero aún no ha renovado su contrato con los rojos, que expira en 2023.