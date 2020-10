Alan Pulido expresó que en México menosprecian su trabajo en la MLS

Alan Pulido es, por sus números, el mejor goleador mexicano en la Major League Soccer (MLS), pero asegura que esos números son infravalorados en México.

El ariete del Sporting Kansas City manifestó en conferencia de prensa que siente como si los medios mexicanos tuviesen algo en contra de él debido a que nunca toman en serio los números que registra y que si alguien más los hiciera entonces sí lo «alabarían».

«Parece una cuestión divertida, en México siempre me minimizan y eso me causa risa, de seguro que si lo que yo he hecho lo hubiera hecho otro se lo estuviesen alabado. Pero yo me mantengo en mi posición, sigo firme y como resultado he podido cumplir. Gracias a esto es que se presentan las oportunidades de estar en la Selección».

El atacante de la Chivas ha anotado seis goles y repartido cuatro asistencias, lo que lo hacen el máximo anotador mexicano en la MLS superando incluso a Carlos Vela, quien casi se pierde toda la campaña por lesión, y al «Chicharito» Hernández, quien apenas registra un tanto.

Es por esto último que Pulido no comprende cómo no se le da el valor que considera debe tener como lo hacen con cualquier otro jugador, pero aun así al atacante no le interesa lo que diga la prensa de su país y continuará trabajando para seguir entre los nombres de delanteros que puedan vestir la camiseta de la Selección.