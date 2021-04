Alan Pulido prefiere los Juegos Olímpicos que la Copa Oro

La Copa Oro y Los Juegos Olímpicos convocan a la mayor cantidad de futbolistas para la Selección Mexicana, sin embargo, Alan Pulido prefiere ir con la Sub 23.

El delantero del Sporting de Kansas City aseguró que tiene una revancha personal, luego de salir de la convocatoria final, a pesar de haber quedado como goleador de aquel Preolimpico.

En unas declaraciones ofrecidas a TUDN, Pulido reveló sus ganas de ir y lanzó un recordatorio a Luis Fernando Tena.

«En los Juegos Olímpicos, en los pasados que estuve a punto de ir. Hice todo el Preolímpico, fui el goleador con 5 o 6 goles, y de repente no me llevaron, por ahí una decisión del técnico que estaba en ese momento, obvió me quedé un poquito dolido en ese aspecto, pero si me dieran a escoger por eso mismo elegiría los Olímpicos», señaló Pulido.

Jaime Lozano podrá contar con tres refuerzos mayores de 23 años, sin embargo, los considerados serían: Guillermo Ochoa; Hirving Lozano; Luis Romo; Raúl Jiménez; Javier Hernández; Jesús Corona.

Hasta ahora, la decisión será compartida con Gerardo ‘Tata’ Martino, para poder llevar jugadores que puedan ser competitivos en la Copa Oro y los Juegos Olímpicos.