Alan Pulido volvió a tocar las redes en la MLS

El mexicano Alan Pulido sigue encendido en la MLS. Durante su segunda presentación con el Sporting Kansas City anotó también su segunda diana durante la goleada 4-0 que le propinaron al Houston Dynamo.

El exjugador de Chivas abrió el marcador al minuto 16 cuando recibió un pase de Shelton que remató pegado al poste izquierdo del guardameta croata Maric. La segunda anotación corrió a cargo de Espinoza, Kinga el tercero luego de una asistencia de Pulido y Shelton selló el ‘póker’ final.

Con ese resultado, se ubican como líderes de la conferencia oeste con 6 unidades, al igual que Minnesota y Colorado.

Welcome to The Blue Hell, @alanpulido. 🔷😈#SKCvHOU // 1-0 pic.twitter.com/O1i8GSnFVs

— Sporting KC (@SportingKC) March 8, 2020