Aleksandr Hleb se arrepintió de haber jugado en el Barcelona

Aleksandr Hleb estuvo en el Barcelona en la primera temporada de Pep Guardiola, la del triplete (2008-2009). El bielorruso llegó como una de las estrellas del proyecto de la escuadra catalana, pero se fue por la puerta de atrás después de no tener protagonismo con la entidad azulgrana durante ese curso.

«Muchos años después, todavía pienso sobre ello. No lo entiendo. Hoy en día, todavía no entiendo qué pasó o por qué tomé esa decisión. Por supuesto, en ese momento el Barcelona era el mejor equipo del mundo, pero yo era muy feliz en el Arsenal. Tenía amigos, disfrutaba con el entrenador, jugaba para un gran equipo, los aficionados, el estadio… ¡Todo! No entiendo por qué me fui. Era 100 % feliz en el Arsenal«, comentó en el podcast In Lockdown.