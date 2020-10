Alexander Ceferin cargó con todo contra la Superliga Europea

El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin cuestionó la intención de crear una Superliga Europea entre los principales clubes del continente.

En ese sentido, Josep Maria Bartomeu confirmó el miércoles que el FC Barcelona formaría parte de ese proyecto. Idea de la que se habla ya hace tiempo y que podría haber dado un paso más de este modo, si bien han surgido muchas voces críticas.

«Cualquier Superliga de 10, 12, 24 clubes se volverá aburrida. Cuando escuchas el himno de la Liga de Campeones sabes de qué se trata… No veo cómo puede ser un éxito, aunque lo intentaran. Es un invento italiano, no es nuestra propuesta también porque sería uno de los proyectos. más aburrido del mundo. Dos o tres clubes hablan de ello, creen que merecen ganar más que los demás, pero que en realidad ganan poco. Esta no es una discusión seria, mataría al fútbol y estoy fuertemente en contra» comentó en declaraciones concedidas a SportLab.