Alexis Sánchez vuelve a sonar para llegar a la MLS

El próximo mercado de pases tendrá muchos movimientos y uno de los nombres a seguir será el de Alexis Sánchez, el chileno que hoy día milita en el Inter de Milán y se acaba de coronar en la Serie A de Italia.

Desde Italia ha aumentado, fuertemente, el rumor sobre la salida de Sánchez del Inter de cara a la temporada 2021/22.

Por su parte, se ha especulado nuevamente que Alexis sea transferido a la Major League Soccer, ya que su valor ha disminuido y es una opción “viable” para contratarlo.

Actualmente, el jugador austral tiene un valor de $10 millones y puede ser una muy buena opción para algún elenco estadounidense. El club, que ya sondeó al bicampeón de la Copa América, fue el Inter de Miami CF.

“Siempre tengo ofertas (…) Me habían hablado de Miami, pero me quedan seis o cinco años a un buen nivel en Europa. Aunque algún día podría jugar en Estados Unidos. Me gustaría mucho jugar (en la MLS), es una liga que está creciendo y es muy buena”, aseguró el atacante hace poco más de un año.

¿Será que es momento de ir a la MLS?