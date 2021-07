Allegri confesó que rechazó una oferta del Real Madrid antes de llegar a la Juventus

Con la intención de llegar a la Juventus y lograr un buen papel, Massimiliano Allegri rechazó una oferta de Real Madrid, quien lo contactó antes de confirmar a Carlo Ancelotti.

En declaraciones a la prensa, el estratega italiano aseguró que a pesar del interés desde España prefirió volver a la Vecchia Signora y tratar de hacer el mejor papel posible.

Massimiliano Allegri: “I turned down Real Madrid proposal to be the new manager, yes. I want to say thanks for the opportunity but I love Juventus”. ⚪️⚫️ #Juventus #Real

Juventus confirmed that Giorgio Chiellini will soon sign a new contract.

Talks now ongoing also with Dybala.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021