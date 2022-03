El técnico italiano Massimiliano Allegri, que actualmente dirige a la Juventus FC de Turín, reconoció en una entrevista que, antes de llegar a La Vecchia Signora –para esta campaña-, había firmado un acuerdo con el Real Madrid.

«Lo dije y lo repito: este año ya había firmado un acuerdo con el Real Madrid. Luego por la mañana llamé al presidente y le dije que no iría porque había elegido al Juventus. Me dio las gracias», dijo el estratega para GQ Hype Italia.

Allegri, que fue claro en dicha conversación, admitió que en par de ocasiones ha rechazado al cuadro blanco.

«Al Real Madrid le dije dos veces que no. La primera fue mientras me renovaban con la ‘Juve’: le dije al presidente del Madrid que ya le había dado mi palabra a Andrea Agnelli (presidente del Juventus)», declaró.

