El coronavirus se extiende por todo mundo, y el futbol mexicano no es la excepción. En esta oportunidad, un alto directivo del balompié local dio positivo para Covid-19.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, informó este viernes mediante un comunicado que dio positivo para la pandemia que azota el mundo.

«Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud», comunicó.

El positivo de Bonilla se difundió minutos después de que el Gobierno mexicano anunció que en el país existen 203 casos confirmados.

Bonilla es el segundo integrante de la Liga Mx en dar positivo en COVID-19.

El martes, el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, informó que su presidente, el español Alberto Marrero, dio positivo.

El segundo caso corroborado de COVID-19 en el deporte del país fue el de la campeona panamericana en pentatlón moderno, Mariana Arceo, quien regresó de un campamento en Barcelona y se encuentra estable.