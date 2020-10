Álvaro Morales le lanzó con todo a Messi y a Dest por su nivel en el Clásico

El periodista deportivo Álvaro Morales le lanzo durísimo a Lionel Messi y a Sergiño Dest por el nivel mostrado durante el Clásico ante el Real Madrid, donde, además. elogió a Rafa Márquez.

«¿Sigue Messisito en el campo? No me di cuenta que lo sacaron. Rafa Márquez se hubiera aventado y evitado ante el disparo de Modric. El estadounidense Sergiño Dest no hizo nada. Sigan alimentando la mentira del balompié gringo. ¡Sigan!»