Álvaro Morata reafirma su compromiso con la Juventus

El delantero español Álvaro Morata, de la Juventus FC, ofreció declaraciones en la rueda de prensa previa al partido ante Villarreal CF en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Morata, internacional con La Roja, aseguró que está muy contento en La Vecchia Signora y que, si es por él, siempre jugaría para este combinado.

«Hablé con el técnico cuando cerró el mercado, sobre el equipo y su idea. Me dijo que me ayudaría la llegada de Vlahovic, y así ha sido. Estoy contento de estar aquí y si por mi fuera estaría siempre», aseguró el atacante.

Este martes, Morata y la Juventus enfrentaran al “Submarino Amarillo” -el martes-, en el duelo de ida de los octavos de final en el estadio de la Cerámica.

«Siempre he sentido la confianza de Allegri, es el primero que me pide mucho, me conoce. Me dijo que me tenía que quedar y que confiaba en mí, tengo que responderle en el campo», finalizó.