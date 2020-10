Ancelotti fue el mejor entrenador del mes en la Premier

Carlo Ancelotti, técnico del Everton, fue elegido como el mejor entrenador de septiembre en la Premier League.

El estratega italiano acumula hasta los momentos un inicio perfecto de temporada, al sumar cuatro victorias en cuatro partidos, donde tres de ellos fueron en septiembre ante Tottenham, West Bromwich y Crystal Palace.

Esta es la quinta ocasión en que que Ancelotti es galardonado con el premio y la primera desde abril de 2011. Las cuatro anteriores fueron cuando dirigía al Chelsea.

Congratulations, @MrAncelotti 🥳

The @Everton boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for September#PLAwards pic.twitter.com/RKoZ80hOGq

— Premier League (@premierleague) October 9, 2020