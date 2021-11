Ancelotti habla sobre Bale y le tira a su representante

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró este sábado que la opinión de Gareth Bale no coincide con la mostrada por su representante, Jonathan Barnett, que esta semana aseguró que los aficionados madridistas «han sido repugnantes» en el trato al jugador.

«Son palabras de una persona a la que no conozco personalmente. Sé que representa al jugador y sé que no es el pensamiento que tiene Bale. Él respeta a la afición del Real Madrid, como la afición le respete a él. Puede ser que le hayan pitado a veces, pero no es el único al que han pitado».