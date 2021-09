El entrenador Carlo Ancelotti habló sobre la no llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y dejó claro que este hecho no lo desilusiona, debido a los jugadores que actualmente tiene en el equipo.

En realidad, Mbappé no parece taaaan prisionero del PSG 🇫🇷 🤣 pic.twitter.com/RKUyp9P2nl

En declaraciones a la prensa, el estratega italiano mencionó que confía en los jugadores que tiene ahorita.

«La competencia en el medio es muy grande porque tengo jugadores ‘top’. Tengo mediocampistas entre los mejores del mundo, no tengo problema en decirlo (…) Una plantilla muy completa que tiene que ser paciente porque no puedo meter a todos en el campo. Yo no tengo problema a poner a uno u otro en el banquillo».