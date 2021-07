André Silva decidió su futuro y se fue al Leipzig

El RB Leipzig anunció este viernes el fichaje por las próximas cinco temporadas del delantero portugués André Silva procedente del Eintracht Frankfurt.

El internacional portugués de 25 años fue el segundo máximo anotador de la liga alemana esta pasada temporada con 28 goles, por detrás de Robert Lewandoski, quien hizo 41.

Welcome to Leipzig, @andrevsilva19! 🙌#RBLeipzig sign André Silva from @eintracht_eng ✍️

🚨 #SILVA2026 🚨 pic.twitter.com/901CQ29UIf

