Andrés Guardado rompió el silencio tras renovar con el Betis

El mediocampista mexicano Andrés Guardado, que hace varios días estampó su firma en un nuevo contrato con el Real Betis, rompió el silencio y habló sobre este nuevo vínculo contractual con el elenco español.

«Si me dicen en el momento que firmé que iba a estar seis años no lo hubiera creído ni de broma. Todo se fue dando perfecto, el cariño de la gente, los resultados, la ciudad, la afición, el empezar a vivir todo el tema bético. Mucha gente te pregunta qué tendrá el Betis, pero hasta que no estás aquí no te das cuenta», dijo Guardado.