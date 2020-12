Antonio Cassano cargó con todo contra el «Papu» Gómez

La salida de Alejandro «Papu» Gómez del Atalanta parece que es cuestión de tiempo, tras filtrarse presuntos nuevos detalles del problema interno que tuvo con el entrenador Gian Piero Gasperini.

«Dicen que se pegaron», comentó el polémico Antonio Cassano en una conversación que sostuvo con el también exdelantero de la selección italiana, Christian Vieri en su canal de Twitch Bobo TV, en que no tuvo contemplaciones para cagar contra el «Papu».

«Gómez debe darle las gracias a Gasperini, pedir perdón e irse. En una situación como la de Atalanta, Gasperini debe tener el mando, demostrarle al vestuario que si alguien hace lo del Papu, se tiene que marchar«, comentó.

«Gasperini en Atalanta creó a todos. No me gustan los que se portan así, si yo tengo un problema digo lo que pienso y si no se puede arreglar, me voy. Si Gómez lo hizo tan bien en Bérgamo, se lo debe todo al entrenador. De hecho, se convirtió en un jugador internacional gracias a él», agregó.