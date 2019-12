Antonio Conte desea a un jugador del Chelsea

El Inter de Milán desea seguir reforzándose para este tramo de la temporada y el técnico Antonio Conte ya tiene a un nombre en la mira: Marcos Alonso, jugador al que dirigió en su etapa en el Chelsea.

El estratega italiano lo tuvo bajo sus ordenes en el combinado inglés, por lo que conoce de sus capacidades y lo que le puede aportar al cuadro neroazzurro.

El jugador no ve con malos ojos la opción de marcharse al Inter en condición de cedido hasta final de temporada, ya que en el Chelsea no está siendo tomado en cuenta por Frank Lampard, que no tendría problema en dejarlo ir.