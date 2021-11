Antonio Conte suena fuerte para llegar al Tottenham

Luego de la destitución de Nuno Espírito Santo, la directiva del Tottenham Hotspur ya piensa en el posible sustituto, siendo Antonio Conte uno de los principales candidatos.

Tal como señala la prensa italiana, los Spurs tienen primer en la lista al estratega italiano, a pesar de que les rechazó el puesto el pasado verano.

Antonio Conte is ready to accept Tottenham proposal. Talks underway and understood to be ‘at final stages’ – salary and long term contract discussed but he seems convinced to say ‘yes’. ⚪️🇮🇹 #THFC

Negotiations to continue in the next few hours in order to complete the agreement. pic.twitter.com/quih3onc7z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2021