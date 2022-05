Arbitro Ovrebo admite sus errores en el Chelsea-Barcelona de 2009

Tom Henning Ovrebo, el árbitro del ‘escándalo de Stamford Bridge’, admitió que debería haber pitado al menos un penalti a favor del Chelsea en el encuentro que clasificó al Barcelona para la final de la Champions en 2009.

El colegiado noruego habló con el Daily Mail sobre aquella noche, que le ha dado una funesta fama entre los aficionados del cuadro Blue, en el día en el que se cumplen trece años de aquel encuentro.

Tom Henning Ovrebo on Barcelona 2009:

«I don’t think the #Chelsea supporters are correct when they claim four of five penalties, but I think everybody that knows football and the laws of the game knows there should have been a penalty given.»

[via @MailSport]

— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) May 6, 2022