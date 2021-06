Argentina prendió las alarmas, pero respiró tras el falso positivo de Agüero

El Kun Agüero prendió las alarmas en la concentración de Argentina para los partidos Eliminatorias y la Copa América, pues, al sumarse luego de fichar por el Barcelona, presentó un resultado «inconcluso» por Coronavirus.

Todo estaba previsto para que el argentino se sumara este mismo miércoles grupo que entrena en el predio de Ezeiza, pero su resultado prendió las alarmas y tuvo que esperar para que se confirmara el resultado.

Inicialmente, los rumores indicaban que el delantero había dado positivo por el virus, pero varias personas (como la periodista Vero Brunati y posteriormente el padre del propio Kun) revelaron el resultado real de la prueba que finalmente fue un «falso positivo».

#Agüero took 5 tests last week and yesterday’s AFA test result was positive, but they already did a more reliable test and the result was negative. In other words, yesterday’s test was a false positive. Agüero does not have COVID-19. The negative test 👇 pic.twitter.com/c1xxnEeesJ

— Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) June 2, 2021