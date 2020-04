«Armaba partidos 11 contra 11 y no me ponía», dijo Van Persie sobre este entrenador

El holandés Robin Van Persie reveló este martes que Louis Van Gaal lo despidió del Manchester United en el 2015 a pesar de que el exdelantero le manifestó que aún le restaba un año de contrato.

«Yo soy el entrenador y tú el jugador: te tienes que ir, tu tiempo se acabó», le habría dicho Van Gaal a pesar de que un año antes, ambos disfrutaron juntos un gran Mundial de Brasil con Holanda y un tercer puesto tras caer en semis con Argentina.

«Le dije que todavía tenía contrato pero me respondió no me importa. Le dije que sí pero que era su opinión y que tenía contrato y que tanto mi familia y yo estábamos bien en Inglaterra. Empezó la pretemporada y armaba partidos 11 contra 11 y no me ponía, no me dejaba jugar», contó el goleador histórico de la selección naranja que no tuvo más opciones que irse.

El Fenerbahce de Turquía fue su destino a cambio de 5.000.000 de euros, unos 25 menos de lo que lo habían pagado los Red Devils al Arsenal.