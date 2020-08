Arquero de la AS Roma da positivo por Covid-19

El experimentado arquero de la AS Roma, Antonio Mirante, confirmó este miércoles en sus redes sociales que está contagiado por Covid-19 y comentó que se encuentra aislado, cumpliendo con el protocolo correspondiente.

“He dado positivo en el test por la covid-19. No tengo ningún síntoma, me siento bien y estoy aislado. Espero recuperarme pronto para regresar lo antes posible a entrenar con mis compañeros. Gracias por todos los mensajes de apoyo”, dijo en un video que exhibió en su Instagram.

Mirante, quien cuenta con 37 años, aseguró no tener ningún síntoma del virus. Además, no es el único guardameta con coronavirus, pues otros dos guardametas juveniles también dieron positivo en el test.

Asimismo, la Roma aseguró que está trabajando de la mejor forma para mantener un protocolo sanitario de primer nivel y evitar más casos de Covid-19 en el plantel.