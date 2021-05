Arrestan a una persona tras los altercados de Old Trafford

La policía de Gran Manchester informó, este lunes, que detuvo a una de las personas que estuvo involucradas en las protestas que se llevaron a cabo en Old Trafford.

Este domingo, 2 de mayo, cerca de 200 aficionados invadieron el campo de este recinto, provocando la suspensión del partido entre el United y el Liverpool FC.

Por otro lado, la policía confirmó que seis miembros de dicho cuerpo fueron agredidos durante estas protestas y dichas heridas se dieron por lanzar botellas y latas en los alrededores de Old Trafford.

«Uno hombre de 28 años ha sido arrestado como consecuencia de la investigación y todas las pruebas se están revisando para identificar a los organizadores de las protestas y a los responsables de los ataques hacia la policía«, dice el boletín oficial de la policía.

