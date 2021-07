Arsenal contrata a un prometedor lateral portugués

El Arsenal FC confirmó, este sábado, el fichaje del prometedor lateral portugués Nuno Tavares, quien llega al conjunto de la Premier League a cambio de ocho millones de euros.

Tavares, quien cuenta con tan solo 21 años, se convierte en el primer refuerzo para el combinado que dirige técnicamente Mikel Arteta para la temporada 2021/22.

El luso viene de jugar en el Benfica, de la Primera División de Portugal, donde disputó 25 compromisos; además, es internacional Sub-21 con la selección lusa.

Con este fichaje, Arteta le pondrá una dura competencia a Kieran Tierney para las próximas campañas.

Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG

— Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021