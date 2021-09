Arsene Wenger, director de desarrollo dentro de la FIFA, aseguró que está dispuesto a «asumir el riesgo» de celebrar un Mundial cada dos años porque, a su juicio, la idea es buscar que el futbol sea mejor.

El exentrenador del Arsenal es el impulsor del nuevo calendario futbolístico que pretende agrupar los clasificatorios de selecciones en un solo mes y disputar la Copa del Mundo en la mitad de tiempo que antes, cada dos años, a partir de 2026.

«El riesgo es hacer el fútbol mejor, así que estoy dispuesto a asumirlo. El calendario actual no es claro, no es simple, no es una manera moderna de organizar una temporada. Lo que es absolutamente demencial para los jugadores son los continuos viajes, el jet lag… Reduciendo la fase de clasificación, jugadores y clubes se beneficiará».