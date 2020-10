Arsene Wenger rechazó ser técnico del Real Madrid

El exdirector técnico del Arsenal, Arsene Wenger, aseguró que tuvo dos oportunidades de dirigir al Real Madrid.

En una entrevista para la BBC, el histórico entrenador de los ‘Gunners’ habló sobre estas dos ocasiones en las que pudo llegar al conjunto blanco.

“Seguramente el Real Madrid, porque no conoces a mucha gente que los haya rechazado dos veces. Y era para quedarse en un equipo que no tenía los recursos para ganar el campeonato. Me dije a mí mismo que si iba a asumir el reto de dirigir al Arsenal, lo haría hasta el final”, dijo en dicha conversación.

Wenger también dijo que le hubiese gustado fichar a Cristiano Ronaldo durante su estancia en el conjunto londinense.

Asimismo, comentó que si CR7 hubiese jugado con Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pirès o Sylvain Wiltord, el luso habría marcado más de 200 goles en una temporada.