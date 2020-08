Arturo Vidal criticó al «ADN Blaugrana»

Arturo Vidal es contundente tanto dentro como fuera de la cancha y lo demostró en una entrevista donde tuvo algunas palabras fuertes hacia el Barcelona.

El mediocampista chileno dejó en una videoconferencia con Daniel Habif, fundador de ‘Inquebrantables’, unas pequeñas agujas que para más de un culé serán puñales.

«El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano».

Los juveniles: «Un equipo, que yo considero es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y que los demás sean juveniles. No porque los de la cantera no merezcan estar ahí, sino que en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién debe que jugar».

¿Alguien puede creer que el Barça de Guardiola no necesitaba un rendimiento físico exuberante para ocupar espacios sin pelota como lo hacía? Hablar mal del ADN Barça no le hace ningún favor a un gran jugador como Vidal. Y grafica la pérdida de identidad que sufre el club. https://t.co/Nwc64dUouc — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) August 30, 2020

Sobre la última temporada del club, mencionó que el estado físico y la mentalidad les pasaron factura a la hora de afrontar algunos partidos. Dejando ver el mal trabajo hecho por Setién y la directiva.

«Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasa factura cuando enfrentas a un equipo ordenado, uno que tiene la mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente están preparados, y que tienen un sistema de juego muy fuerte; eso pesa cuando uno está débil de cabeza y de energía, eso nos pasó. Antes del partido ante el Bayern en Champions tenía mucha fe de lo que podía suceder; pero al final, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo».

Cabe recordar que Arturo Vidal es uno de los jugadores que Ronald Koeman descartó para la siguiente temporada, aunque este domingo asistió a las pruebas PCR.

«Si Pirlo o la Juventus me llamaran, estaría feliz. Pero tengo que estar tranquilo. Si pasa, pasa. Les tengo mucho cariño».