Arturo Vidal está consciente de que con el pasar de los años será más difícil mantenerse en Europa, por lo que ya piensa a qué equipos de América podría llegar luego de que salga del Viejo Continente.

En declaraciones a ESPN, el mediocampista chileno mencionó que en algún momento le gustaría jugar con Las Águilas, así como en otros clubes de Chile, Argentina o Brasil.

«Cuando vuelva me gustaría jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary me lo ha dicho. El América de México me encanta también, esos son mis equipos, ojalá algún día se me de jugar en alguno, (pero) quiero seguir acá, pelear por la Champions».