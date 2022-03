Arturo Vidal reveló el club donde quiere jugar al salir del Inter

El mediocampista chileno Arturo Vidal, del Inter de Milán, manifestó y admitió el nombre del club en el que a él le gustaría jugar cuando salga del cuadro italiano.

Algunos medios italianos han asegurado, durante los últimos días, que Vidal no seguirá en el Inter para la próxima temporada y saldrá en el próximo mercado de verano.

Esta serie de rumores surgieron luego que el chileno se viera descontento por su papel “secundario” en el elenco que actualmente dirige Simone Inzaghi, tras esto, el austral busca una salida y el fútbol brasileño sería su próxima parada.

De esta manera, Vidal admitió que su sueño es jugar en Sudamérica y también habló sobre un posible cierre de ciclo en el balompié europeo.

«Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto, si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar. El capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo. Pelear la Libertadores es un sueño porque es como la ‘Champions’ en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante”, finalizó.